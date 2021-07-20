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Posted 20 июля 2021, 05:16

Published 20 июля 2021, 05:16

Modified 29 ноября, 18:17

Updated 29 ноября, 18:17

Машина с сотрудником пропала со стоянки автосервиса в Екатеринбурге

20 июля 2021, 05:16
Со стоянки автосервиса на Юго-Западе в Екатеринбурге пропал автомобиль KIA Sportage, а также сотрудник сервиса. Об этом сообщила хозяйка машины.

Об инциденте ей сообщили 19 июля работники предприятия. Также они отметили, что пропал и их сотрудник.

Пострадавшая отметила, что в автосервисе нет камер видеонаблюдения, а по другим автомобиль удалось зафиксировать недалеко от сервиса. Об этом сообщает Е1.

После звонка из автосервиса хозяйка обратилась в правоохранительные органы с заявлением.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Об этом сообщили в городском МВД.

Напомним, что трое подростков намеревались вскрыть автомобиль на улице Карла Либкнехта, 40 в Нижнем Тагиле. Инцидент случился ночью 12 июля 2021 года.

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