Друзья разбежались: 12-летнюю девочку изнасиловал молодой человек в Невьянске

Posted 21 июля 2021, 08:01
Published 21 июля 2021, 08:01
Modified 29 ноября, 18:18
Updated 29 ноября, 18:18
После случившегося девочка обратилась за помощью к незнакомке на улице, которая проходила мимо места, где все произошло — в районе старого бомбоубежища на улице Калинина в Невьянске.
Девочка подбежала ко мне в районе девяти часов вечера. Она рассказала, что ее изнасиловал неизвестный мужчина и попросила проводить до центра города. Потом из дома, расположенного рядом, вышла женщина и вызвала полицию, рассказала TagilCity.ru жительница Невьянска Мария Колташова.
Подозреваемого всю ночь искали стражи правопорядка. Они опрашивали прохожих на улице, стучались в дома и описывали молодого человека с татуировками на теле, отмечают местные жители.
В итоге мужчина был задержан, сообщил TagilCity.ru информированный источник в правоохранительных органах.
Известно, что в этот вечер девочка гуляла не одна, а в компании друзей. Они разбежались, когда неизвестный начал проявлять интерес к ребенку и буквально «вырвал» ее из компании подростков.
В отделе полиции инцидент пока не комментируют, так же, как и в Следственном комитете.
Напомним, в середине июля по обвинению в педофилии задержан безработный 30-летний житель Нижнего Тагила. Заявление в правоохранительные органы написала его бывшая жена.