tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 июля 2021, 08:01

Published 21 июля 2021, 08:01

Modified 29 ноября, 18:18

Updated 29 ноября, 18:18

Друзья разбежались: 12-летнюю девочку изнасиловал молодой человек в Невьянске

21 июля 2021, 08:01
12-летнюю девочку изнасиловал житель Невьянска вечером 20 июля 2021 года. Поисками злоумышленника всю ночь занимались сотрудники местного отдела полиции.

После случившегося девочка обратилась за помощью к незнакомке на улице, которая проходила мимо места, где все произошло — в районе старого бомбоубежища на улице Калинина в Невьянске.

Девочка подбежала ко мне в районе девяти часов вечера. Она рассказала, что ее изнасиловал неизвестный мужчина и попросила проводить до центра города. Потом из дома, расположенного рядом, вышла женщина и вызвала полицию, рассказала TagilCity.ru жительница Невьянска Мария Колташова.

Подозреваемого всю ночь искали стражи правопорядка. Они опрашивали прохожих на улице, стучались в дома и описывали молодого человека с татуировками на теле, отмечают местные жители.

В итоге мужчина был задержан, сообщил TagilCity.ru информированный источник в правоохранительных органах.

Известно, что в этот вечер девочка гуляла не одна, а в компании друзей. Они разбежались, когда неизвестный начал проявлять интерес к ребенку и буквально «вырвал» ее из компании подростков.

В отделе полиции инцидент пока не комментируют, так же, как и в Следственном комитете.

Напомним, в середине июля по обвинению в педофилии задержан безработный 30-летний житель Нижнего Тагила. Заявление в правоохранительные органы написала его бывшая жена.

#Общество#Происшествия#Эксклюзив#Ребенок#Девочка#Изнасилование#Невьянск
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика