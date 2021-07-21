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Posted 21 июля 2021, 15:05

Published 21 июля 2021, 15:05

Modified 29 ноября, 18:18

Updated 29 ноября, 18:18

Момент наезда на сотрудника ДПС водителем Audi в Екатеринбурге попал на видео

21 июля 2021, 15:05
Появилось видео момента, когда водитель на Audi в Екатеринбурге сбил сотрудника ДПС и скрылся с места происшествия.

Ночью 15 июля 2021 года 22-летний молодой человек без водительского удостоверения на «Ауди» сбил сотрудника ДПС, который остановил его за проезд на запрещающий сигнал светофора. После этого водитель иномарки скрылся с места ДТП, однако был пойман.

В УМВД по Екатеринбургу предоставили запись инцидента.

Напомним, пострадавший инспектор ДПС получил травму ноги. После происшествия обвиняемый отдал ключи от машины владелице, своей сожительнице и уехал на такси. В отношении него составлено несколько протоколов за нарушение ПДД, а также предъявлено обвинение в насилии в отношении представителя власти.

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