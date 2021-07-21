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Posted 21 июля 2021, 12:46

Published 21 июля 2021, 12:46

Modified 29 ноября, 18:17

Updated 29 ноября, 18:17

Названа дата открытия сквера за ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле после реконструкции

21 июля 2021, 12:46
Сюжет
Касается каждого
Намечена дата открытия после реконструкции сквера за ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле, работы планируют закончить к началу сентября 2021 года, сообщает пресс-служба администрации города.

Сейчас благоустройство общественной территории готово на 70%, сквер реконструируется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Уже смонтировано уличное освещение, цветной тротуарной плиткой вымощено более шести тысяч квадратных метров пешеходных дорожек.

Строители обустраивают аттракционы и тренажеры на детских и спортивных площадках. Готовы к установке скамьи и урны. Со стороны улицы Красноармейской будет сделана площадка для выгула собак, а на клумбе в центре появится топиарная фигура.

Жители соседних домов на улицах Фрунзе и Красноармейской рады, что осталась сохранена большая часть зеленых насаждений, в том числе и памятная березовая аллея, которую закладывали пионеры школы № 33 и ветераны ВОВ Ленинского района.

До открытия сквера нужно завершить работы по монтажу малых архитектурных форм, облагородить участок рядом с памятником чернобыльцам. Также мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поручил заасфальтировать тротуары, которые ведут из сквера в жилые кварталы.

Понятно, что пока дом соберет деньги, сделает сам, уйдет время. А открывать парк с дорожками, ведущими в газоны, нельзя. Важно, чтобы общественная территория была максимально доступна и удобна в использовании, и такие нюансы тоже нужно предусмотреть вовремя, пояснил глава города.

Также к сентябрю будет достроена часовня за дворцом культуры на месте разрушенной Выйско-Никольской церкви. Возводится кирпичная кладка, заказаны окна, двери и купол здания.

Напомним, площадь реконструкции сквера составляет 4,3 гектара, на работы выделено более 71 миллиона рублей. Генеральным подрядчиком стал МУП «Тагилдорстрой».

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#Общество#Нижний Тагил#Касается каждого#Владислав Пинаев#Реконструкция#Парк#Сквер#ДК Юбилейный#Администрация Нижнего Тагила
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