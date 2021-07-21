Названа дата открытия сквера за ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле после реконструкции

Posted 21 июля 2021, 12:46
Published 21 июля 2021, 12:46
Modified 29 ноября, 18:17
Updated 29 ноября, 18:17
Сейчас благоустройство общественной территории готово на 70%, сквер реконструируется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Уже смонтировано уличное освещение, цветной тротуарной плиткой вымощено более шести тысяч квадратных метров пешеходных дорожек.
Строители обустраивают аттракционы и тренажеры на детских и спортивных площадках. Готовы к установке скамьи и урны. Со стороны улицы Красноармейской будет сделана площадка для выгула собак, а на клумбе в центре появится топиарная фигура.
Жители соседних домов на улицах Фрунзе и Красноармейской рады, что осталась сохранена большая часть зеленых насаждений, в том числе и памятная березовая аллея, которую закладывали пионеры школы № 33 и ветераны ВОВ Ленинского района.
До открытия сквера нужно завершить работы по монтажу малых архитектурных форм, облагородить участок рядом с памятником чернобыльцам. Также мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поручил заасфальтировать тротуары, которые ведут из сквера в жилые кварталы.
Понятно, что пока дом соберет деньги, сделает сам, уйдет время. А открывать парк с дорожками, ведущими в газоны, нельзя. Важно, чтобы общественная территория была максимально доступна и удобна в использовании, и такие нюансы тоже нужно предусмотреть вовремя, пояснил глава города.
Также к сентябрю будет достроена часовня за дворцом культуры на месте разрушенной Выйско-Никольской церкви. Возводится кирпичная кладка, заказаны окна, двери и купол здания.
Напомним, площадь реконструкции сквера составляет 4,3 гектара, на работы выделено более 71 миллиона рублей. Генеральным подрядчиком стал МУП «Тагилдорстрой».