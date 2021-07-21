Названа дата открытия сквера за ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле после реконструкции

Понятно, что пока дом соберет деньги, сделает сам, уйдет время. А открывать парк с дорожками, ведущими в газоны, нельзя. Важно, чтобы общественная территория была максимально доступна и удобна в использовании, и такие нюансы тоже нужно предусмотреть вовремя, пояснил глава города.