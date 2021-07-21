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Posted 21 июля 2021, 06:36

Published 21 июля 2021, 06:36

Modified 29 ноября, 18:17

Updated 29 ноября, 18:17

Подросток из-за пива устроил драку с сотрудником магазина в Екатеринбурге

21 июля 2021, 06:36
Подросток, учинивший погром в продуктовом магазине на улице Щербакова в Екатеринбурге, был задержан полицейскими. Выяснилось, что задержанный является несовершеннолетним: ему 15 лет. Инцидент случился 13 июля 2021 года.

Трое парней, зашедшие в магазин, попросили продавца дать им бутылку воды. Сотрудник магазина выполнил их просьбу и они ушли, пишет Е1.

Однако вскоре один из них, одетый в красную толстовку, зашёл снова и стал выносить пиво прямо из торгового зала, не оплатив при этом товар и даже не требуя разрешения на вынос. Продавец ввязался с ним в драку.

Парень, впавший в агрессивное состояние, нецензурно выражался и банки с пивом бросал на пол. Когда он оказался выставленным за дверь, то ногой разбил стекло. К приезду полицейских вся троица уже скрылась. Однако хулигана в красной толстовке всё-таки нашли.

Парень оказался 2006 года рождения. Сейчас специалисты продолжают проверку по факту происшествия. Ему грозит уголовное дело.

Напомним, 2 июля 2021 года в одном из магазинов Каменска мужчина попросил убрать «просрочку» с прилавка. В ответ директор магазина набросился на него с кулаками. Пострадавший написал на директора заявление в полицию.

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