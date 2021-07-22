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Posted 22 июля 2021, 08:53

Published 22 июля 2021, 08:53

Modified 29 ноября, 18:17

Updated 29 ноября, 18:17

9,4 тысячи километров дорог попали в границу зоны подтопления после ливня в Салде

22 июля 2021, 08:53
Администрация Верхнесалдинского городского округа опубликовала список дорог, попавших в границы зоны подтопления вследствие чрезвычайной ситуации. Их общая протяженность составляет 9,4 тысячи километров.

Соответствующее постановление 20 июля подписал глава Верхнесалдинского городского округа Константин Носков и взял на личный контроль. Документ дополнил предыдущее постановление от 6 июля, в котором был опубликован список 200 подтопленных домов и двух коллективных садов.

Напомним, 3 и 4 июля после обильных ливней затопленными оказались сотни домов в Верхней и Нижней Салде, а также в Горноуральском городском округе. Разрушенными оказались дороги и мосты. В этих районах был введен режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что пострадавшие получат компенсацию. В том, куда можно для этого обратиться, разбиралась редакция TagilCity.ru.

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#Транспорт#Верхняя и Нижняя Салда#Эксклюзив#Администрация#Постановление#Дороги#Потоп
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