9,4 тысячи километров дорог попали в границу зоны подтопления после ливня в Салде

Напомним, 3 и 4 июля после обильных ливней затопленными оказались сотни домов в Верхней и Нижней Салде, а также в Горноуральском городском округе. Разрушенными оказались дороги и мосты. В этих районах был введен режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что пострадавшие получат компенсацию. В том, куда можно для этого обратиться, разбиралась редакция TagilCity.ru.