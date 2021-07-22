Два ребёнка за сутки пострадали в ДТП на Урале

С четырьмя автомобилями на ЕКАД спровоцировал ДТП 59-летний водитель ГАЗ, сообщает пресс-служба ГИБДД. Он отвлекся от управления грузовиком, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с четырьмя машинами. В результате аварии пострадал 3-летний мальчик, который находился в первом автомобиле, попавшем под колеса ГАЗ. У ребенка ушиб головы, от серьёзных травм его спасло детское удерживающее кресло. После осмотра врачами, малыш отправлен домой.