tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 июля 2021, 07:53

Published 22 июля 2021, 07:53

Modified 29 ноября, 18:18

Updated 29 ноября, 18:18

Два ребёнка за сутки пострадали в ДТП на Урале

22 июля 2021, 07:53
За сутки водители предпенсионного возраста спровоцировали несколько аварий в Свердловской области. В результате ДТП пострадали 2 ребёнка.

С четырьмя автомобилями на ЕКАД спровоцировал ДТП 59-летний водитель ГАЗ, сообщает пресс-служба ГИБДД. Он отвлекся от управления грузовиком, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с четырьмя машинами. В результате аварии пострадал 3-летний мальчик, который находился в первом автомобиле, попавшем под колеса ГАЗ. У ребенка ушиб головы, от серьёзных травм его спасло детское удерживающее кресло. После осмотра врачами, малыш отправлен домой.

Второе ДТП произошло в Нижнетуринском районе на автодороге Екатеринбург — Серов. Водитель 1960 года рождения, управляя автомобилем «Чанган», уснул за рулем. В результате допустил наезд на автомобиль «УАЗ Патриот», выехав на полосу встречного движения. В УАЗе ехала семья с тремя детьми — 18, 14 и 7 лет. В аварии пострадала 7-летняя девочка.

Инспекторы ГИБДД обращают внимание водителей на то, что установившаяся на Урале жаркая погода способствует замедлению скорости реакции и появляется сонливость, внимание притупляется, повышается риск уснуть за рулем. Перед тем, как сесть за руль, водителям старшего возраста рекомендуют обращать внимание на своё самочувствие.

Напомним, утром 21 июля на 65 километре трассы Екатеринбург — Тюмень водитель «ГАЗели» уснул за рулем, выехал на встречную полосу, где столкнулся с «КамАЗом». От столкновения мужчина 1963 года рождения, который был за рулем фургона, погиб на месте аварии.

Материалы по теме
ГАЗель влетела в КамАЗ на Свердловском шоссе в Нижнем Тагиле
#Происшествия#Дети#ДТП#Водитель#Водители#Массовое дтп
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика