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Posted 22 июля 2021, 10:21

Published 22 июля 2021, 10:21

Modified 29 ноября, 18:18

Updated 29 ноября, 18:18

Поиски пропавшей четыре месяца назад девушки прекращены в Екатеринбурге

22 июля 2021, 10:21
Спустя четыре месяца в Екатеринбурге завершились поиски 17-летней девушки, которая бесследно пропала ещё в конце марта.

О местонахождении студентки, которая уехала из Полевского 22 марта в Екатеринбург, ничего не было известно до сегодняшнего дня. Поисками пропавшей занимались волонтёры и сотрудники правоохранительных органов.

О том, что девушка найдена живой сообщила мать пропавшей «КП-Екатеринбург». Она отметила, что студентка уже находится дома.

Ранее мать девушки говорила, что дочь звонила ей всего один раз и просила не искать её. Полицейские тогда установили, что звонила пропавшая из Краснодара.

Напомним, что в Краснотурьинске найдена мертвой 76-летняя Мария Протасова, которая ушла из больницы 16 июля и пропала. Пенсионерка страдала деменцией и ушла в неизвестном направлении в больничном халате и сланцах.

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