Поиски пропавшей четыре месяца назад девушки прекращены в Екатеринбурге

Posted 22 июля 2021, 10:21
Published 22 июля 2021, 10:21
Modified 29 ноября, 18:18
Updated 29 ноября, 18:18
О местонахождении студентки, которая уехала из Полевского 22 марта в Екатеринбург, ничего не было известно до сегодняшнего дня. Поисками пропавшей занимались волонтёры и сотрудники правоохранительных органов.
О том, что девушка найдена живой сообщила мать пропавшей «КП-Екатеринбург». Она отметила, что студентка уже находится дома.
Ранее мать девушки говорила, что дочь звонила ей всего один раз и просила не искать её. Полицейские тогда установили, что звонила пропавшая из Краснодара.
Напомним, что в Краснотурьинске найдена мертвой 76-летняя Мария Протасова, которая ушла из больницы 16 июля и пропала. Пенсионерка страдала деменцией и ушла в неизвестном направлении в больничном халате и сланцах.