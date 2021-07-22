Современные лаборатории появятся в школе Висимо-Уткинска

Posted 22 июля 2021, 09:39
Published 22 июля 2021, 09:39
Modified 29 ноября, 17:25
Updated 29 ноября, 17:25
Сейчас в поселковой школе ведутся ремонтные работы в помещениях, где будет располагаться современный центр образования «Точка роста». Подобные появляются в сельских школах по всей стране благодаря реализации федерального проекта «Современная школа».
Средства на подготовку к открытию центра инновационного и гуманитарного образования в Висимо-Уткинске выделила администрация Нижнего Тагила. Она же и подготовила заявку на участие в проекте в региональное министерство образования.
В свою очередь, министерство образования обеспечит организацию закупки стандартного комплекта оборудования за счет средств федерального и областного бюджетов, отметили в пресс-службе мэрии.
В школе № 8 после открытия центра 1 сентября, ученики смогу заниматься в современных лабораториях по физике, химии, биологии, в технологической лаборатории, где будет установлен 3D-принтер и другая цифровая и видеотехника.
Сейчас готовим кадры, проходим педагогическую переподготовку, рассказал директор школы Дмитрий Ошурков.
Уверенность в том, что «Точка роста» будет пользоваться популярностью у школьников, наравне с преподавателями образовательного учреждения, выразил и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Напомним, одним из первых в Свердловской области в июне 2019 года центр дополнительного образования гуманитарного и цифрового профиля «Точка роста» появился в поселке Уралец под Нижним Тагилом. Он был открыт на базе школы № 9.