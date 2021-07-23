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Posted 23 июля 2021, 09:56

Published 23 июля 2021, 09:56

Modified 29 ноября, 18:18

Updated 29 ноября, 18:18

Движение по переезду на Сан-Донато в Тагиле будет затруднено из-за ремонта на путях

23 июля 2021, 09:56
В связи с проведением капитальных работ по перегону Смычка — Сан-Донато будет затруднено движение автотранспорта по железнодорожному переезду.

Пересечение автомобильной дороги проходить на улице Перова и улице Ульяновская, в границах железнодорожного переезда 355 километра станции Сан-Донато. Работы будут проходить в период с 23 июля по 24 июля 2021 года, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Напомним, 1,8 миллиона рублей выделено на инженерные изыскания и подготовку проектной документации для ремонта трех путепроводов через ж/д дорогу на трассе Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов в Нижнем Тагиле.

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#Транспорт#Нижний Тагил#Смычка#Железнодорожные пути
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