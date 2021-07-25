Апелляционная жалоба: тагильчане против ЕВРАЗ НТМК

Мы требуем снизить уровень выбросов и определить санитарно-защитную зону. Также я требую компенсацию, мне 57 лет, всю жизнь я прожила в этом доме и отработала на заводе. Естественно, мой организм понес значительный урон из-за этих выбросов. Также недалеко от наших домов находятся детские сады и школы, детей нужно обезопасить. И последнее наше требование — установить газоанализаторы в нашем районе, чтобы можно было проверить, какие выбросы осуществляются рядом с нашими домами. Я переживаю за свое здоровье и здоровье своих внуков,рассказала в беседе с TagilCity.ru жительница дома № 103А по улице Газетной Тамара.