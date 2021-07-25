Апелляционная жалоба: тагильчане против ЕВРАЗ НТМК

Posted 25 июля 2021, 16:14
Published 25 июля 2021, 16:14
Modified 19 августа 2024, 22:42
Updated 19 августа 2024, 22:42
Пятеро тагильчан — жителей домов по улице Газетной и Карла Маркса обратились в арбитражный суд Свердловской области с апелляционной жалобой совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека по Свердловской области. Заявители выступают против решения суда по иску к ЕВРАЗ НТМК. Тогда суд отменил предписание ведомства о соблюдении режима санитарно-защитной нормы.
Предприятие должно было устранить жилую застройку и садово-огородные участки в радиусе 1000 метров от границ ЕВРАЗ НТМК, а жильцов обеспечить иными жилищами. По словам жителей домов, которые находятся на расстоянии ближе одного километра от периметра предприятия, основные выбросы с завода осуществляются около трех часов утра, из-за чего в квартирах стоит неприятный запах. А через форточки в квартиры проникает поток красного дыма.
Мы требуем снизить уровень выбросов и определить санитарно-защитную зону. Также я требую компенсацию, мне 57 лет, всю жизнь я прожила в этом доме и отработала на заводе. Естественно, мой организм понес значительный урон из-за этих выбросов. Также недалеко от наших домов находятся детские сады и школы, детей нужно обезопасить. И последнее наше требование — установить газоанализаторы в нашем районе, чтобы можно было проверить, какие выбросы осуществляются рядом с нашими домами. Я переживаю за свое здоровье и здоровье своих внуков,рассказала в беседе с TagilCity.ru жительница дома № 103А по улице Газетной Тамара.
А вот по мнению эколога Андрея Волегова, санитарно-защитная норма установлена давно нормами СанПиН, но она не была утверждена, поэтому, придраться к представителям ЕВРАЗ НТМК нельзя.
Предприятие — источник выбросов, которые раздуваются ветром и накрывают определенную зону, где они оказывают влияние на организм человека. Но если СЗЗ будет утверждена, в Нижнем Тагиле порядка 1/3 города попадет под эту зону, а представители НТМК будут обязаны устранить данные строения и обеспечить их жильцов новыми жилищами. По правилам СЗЗ на такой территории запрещены детские сады и школы,рассказал TagilCity.ru эколог.
Согласно данным, указанным на официальном сайте ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения роспотребнадзора», если за пределами промышленной площадки уровень загрязнения атмосферного воздуха превышают 0,1 ПДК (предельно допустимые концентрации) или ПДУ (предельно допустимые уровни), то для такого предприятия санитарно-защитная зона необходима для обеспечения безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.
Ранее в официальном ответе ЕВРАЗ НТМК утверждает, что санитарно-защитные зоны будут установлены до декабря 2020 года, однако проблема является актуальной до сих пор. Также экологами была создана инициатива, создать санитарно-защитную зону. Такое заявление обосновывалось сильными загрязнениями воздуха из-за промышленных выбросов.
Санитарно-защитная зона ЕВРАЗ НТМК не установлена, по сей день. Сроки ее утверждения переносятся каждый год уже более 10 лет. В 2020 году на предприятии сообщали, что проект санитарно-защитной зоны находится на госэкспертизе и будет принят к концу года. Однако этого до сих пор не произошло, что подтверждают и судебные документы.
В настоящее время решение об установлении санитарно-защитной зоны производства АО «ЕВРАЗ НТМК» Федеральной службой Роспотребнадзора не принято, границы СЗЗ не установлены, данное обстоятельство не отрицается Роспотребнадзором, сообщается в судебном решении.
Также в Нижнем Тагиле в 2020 году ухудшилось состояние воздуха. По итогам оценки качества воздуха, которая производилась в 12 городах, включенных в программу «Чистый воздух» федерального проекта «Экология». В 2020 году загрязнение воздуха в Нижнем Тагиле оценивалось, как высокое. В 2018 — «низкое», а в 2019 — «повышенное».
В воздухе Нижнего Тагила за два года на 50% увеличилась концентрация бензапирена относительно 2018 года. По данным Росгидромета на 18% увеличился уровень запыленности города. В результате в 13 населенных пунктах УрФО хотя бы один показатель на регулярной основе превышает допустимое значение. Пять городов, включая Екатеринбург, находятся на территории Свердловской области.
А количество выбросов формальдегида выросло на 11% в 2020 году. Среднегодовая концентрация формальдегида в 2019 году составляла 1,2 ПДК, в 2020 году — в два раза больше (2,8 ПДК). Больше всего превышений нормы вещества фиксировалось на ПНЗ № 1 (пересечение улиц Окунева и Энтузиастов) — 60 раз и на ПНЗ № 2 (на улице Гражданской) — 35 раз.
Напомним, в 2020 году региональное Управление Роспотребнадзора провело проверку в отношении ЕВРАЗ НТМК, в результате которого было выдано предписание на устранение выявленных нарушений: предприятию было предписано соблюсти режим нормативной 1000 метровой санитарно-защитной зоны, в срок до 30 апреля 2021 года.
После чего ЕВРАЗ НТМК обратился в арбитражный суд с требованием признать недействительным данное решение. В ходе рассмотрения дела, суд установил, что настоящий пункт несет неопределенность и неисполним, что и стало основанием для признания его недействительным. Иск представителей завода был утвержден.
Редакцией TagilCity.ru ежедневно производятся замеры воздуха на наличие пяти веществ загрязнителей: диоксида серы, диоксида азота, синильной кислоты, формальдегида и сероводорода в различных районах Нижнего Тагила. В ходе которых неоднократно были выявлены превышения ПДК.