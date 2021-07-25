Тагильские легкоатлеты стали победителями на первенстве России

Posted 25 июля 2021, 15:08
Published 25 июля 2021, 15:08
Modified 29 ноября, 18:17
Updated 29 ноября, 18:17
Соревнования проходили в городе Краснодар среди спортсменов до 18 лет. Золото у Ильи Саканцева и Дмитрия Кропинова.
Также в этой же дистанции приняла участие Полина Сабитова, но в финал она не пробилась. Об этом пишет «Тагильский рабочий».
А вот Василий Козиянчук из СШ «Юность» дважды улучшил личный рекорд в беге на 110 метров с барьерами, для выхода в финал ему не хватило всего трех сотых секунды.
Напомним, что награды чемпионата Свердловской области по лёгкой атлетике разыграли в Березовском. Победителями стали спортсмены из Нижнего Тагила.