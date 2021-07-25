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Posted 25 июля 2021, 15:08

Published 25 июля 2021, 15:08

Modified 29 ноября, 18:17

Updated 29 ноября, 18:17

Тагильские легкоатлеты стали победителями на первенстве России

25 июля 2021, 15:08
Победителями первенства России стали два воспитанника СШОР «Юпитер» из Нижнего Тагила. Легкоатлеты отличились на дистанции 400 метров.

Соревнования проходили в городе Краснодар среди спортсменов до 18 лет. Золото у Ильи Саканцева и Дмитрия Кропинова.

Также в этой же дистанции приняла участие Полина Сабитова, но в финал она не пробилась. Об этом пишет «Тагильский рабочий».

А вот Василий Козиянчук из СШ «Юность» дважды улучшил личный рекорд в беге на 110 метров с барьерами, для выхода в финал ему не хватило всего трех сотых секунды.

Напомним, что награды чемпионата Свердловской области по лёгкой атлетике разыграли в Березовском. Победителями стали спортсмены из Нижнего Тагила.

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#Спорт#Нижний Тагил#Россия#Спортсмены#Дети-спортсмены#Легкоатлеты
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