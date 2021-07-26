Из-за отказа автопилота пассажирский лайнер приземлился в Екатеринбурге

Posted 26 июля 2021, 10:51
Published 26 июля 2021, 10:51
Modified 29 ноября, 18:18
Updated 29 ноября, 18:18
Из-за отказа автопилота борту А-320 авиакомпании «Уральские авиалинии», который направлялся из Екатеринбурга в Минеральные воды, пришлось возвращаться в пункт вылета — аэропорт «Кольцово». Инцидент случился днем 26 июля.
Никто из 130 пассажиров самолета, в том числе 21 ребенок, а также члены экипажа не пострадали.
По данному факту проверку проводит региональная транспортная прокуратура, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Напомним, утром 17 июля пассажирский самолет авиакомпании «Победа», летевший из Екатеринбурга в Сочи, столкнулся при взлете с птицей, из-за чего лайнеру пришлось остаться в аэропорту «Кольцово». Задержка вылета составила почти час.