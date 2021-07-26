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Posted 26 июля 2021, 10:51

Published 26 июля 2021, 10:51

Modified 29 ноября, 18:18

Updated 29 ноября, 18:18

Из-за отказа автопилота пассажирский лайнер приземлился в Екатеринбурге

26 июля 2021, 10:51
Самолет со 130 пассажирами на борту совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту «Кольцово» из-за отказа автопилота.

Из-за отказа автопилота борту А-320 авиакомпании «Уральские авиалинии», который направлялся из Екатеринбурга в Минеральные воды, пришлось возвращаться в пункт вылета — аэропорт «Кольцово». Инцидент случился днем 26 июля.

Никто из 130 пассажиров самолета, в том числе 21 ребенок, а также члены экипажа не пострадали.

По данному факту проверку проводит региональная транспортная прокуратура, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Напомним, утром 17 июля пассажирский самолет авиакомпании «Победа», летевший из Екатеринбурга в Сочи, столкнулся при взлете с птицей, из-за чего лайнеру пришлось остаться в аэропорту «Кольцово». Задержка вылета составила почти час.

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#Транспорт#Новости УрФО#Самолет#Аэропорт «Кольцово»#Посадка#Екатеринбург
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