Из-за отказа автопилота пассажирский лайнер приземлился в Екатеринбурге

Напомним, утром 17 июля пассажирский самолет авиакомпании «Победа», летевший из Екатеринбурга в Сочи, столкнулся при взлете с птицей, из-за чего лайнеру пришлось остаться в аэропорту «Кольцово». Задержка вылета составила почти час.