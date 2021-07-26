Напавший на автомобиль человек был избит в Екатеринбурге

Posted 26 июля 2021, 05:57
Published 26 июля 2021, 05:57
Modified 29 ноября, 18:17
Updated 29 ноября, 18:17
Мужчина набрасывался на чёрную «Приору». Другой участник драки, видимо, владелец автомобиля, защищал свой транспорт. По словам очевидицы, вместе с товарищем они стали бить и пинать мужчину. Вскоре в потасовку вмешалась женщина, однако прекратить нападение у неё не получилось, пишет Е1.
Также очевидица отметила, что, похоже, мужчину били в живот и по почкам.
На место происшествия вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов установили участников конфликта. Участковые начали проверку по данному случаю.
Напомним, ночью 25 июля 2021 года в Екатеринбурге шестеро нетрезвых человек устроили массовую драку. В итоге всех их забрали в отделение полиции.