tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 июля 2021, 05:57

Published 26 июля 2021, 05:57

Modified 29 ноября, 18:17

Updated 29 ноября, 18:17

Напавший на автомобиль человек был избит в Екатеринбурге

26 июля 2021, 05:57
Драка из-за автомобиля произошла на перекрёстке Таганская — Фрезеровщиков в Екатеринбурге. Инцидент случился 25 июля 2021 года.

Мужчина набрасывался на чёрную «Приору». Другой участник драки, видимо, владелец автомобиля, защищал свой транспорт. По словам очевидицы, вместе с товарищем они стали бить и пинать мужчину. Вскоре в потасовку вмешалась женщина, однако прекратить нападение у неё не получилось, пишет Е1.

Также очевидица отметила, что, похоже, мужчину били в живот и по почкам.

На место происшествия вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов установили участников конфликта. Участковые начали проверку по данному случаю.

Напомним, ночью 25 июля 2021 года в Екатеринбурге шестеро нетрезвых человек устроили массовую драку. В итоге всех их забрали в отделение полиции.

Материалы по теме
Задержан зверски избивший студента-медика у клуба в Асбесте рецидивист
#Происшествия#Новости УрФО#Свердловская область#Драка#Массовая драка#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика