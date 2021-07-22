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Posted 22 июля 2021, 16:50

Published 22 июля 2021, 16:50

Modified 29 ноября, 17:51

Updated 29 ноября, 17:51

Задержан зверски избивший студента-медика у клуба в Асбесте рецидивист

22 июля 2021, 16:50
Рецидивист, который вместе с товарищами избил студента-медика в ночном клубе «Неон» в Асбесте, задержан в Екатеринбурге. Об этом рассказала мать пострадавшего молодого человека Анна.

По ее словам, один из нападавших, который ранее уже имел судимости, несколько дней скрывался у своих знакомых в Екатеринбурге. Однако на данный момент его поймали, поэтому уралец находится по стражей. Другой участник конфликта сам сдался полиции, сообщает Е1.

Напомним, инцидент произошел 26 июня 2021 года. Травмы были настолько серьезными, что молодого человека пришлось доставлять в Екатеринбург на вертолете в городскую больницу № 23. В клуб уралец отравился вместе с дядей и другом. Там на дядю парня совершили нападение.

Увидев это, молодой человек сам ударил нападавшего, однако дядя этого не заметил, так как ушел в туалет, чтобы умыться. В результате компания вытащила парня на улицу и завела в угол клуба, который не просматривается. Там его по одному избивали.

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#Общество#Новости УрФО#Избиение#Асбест#Задержание#Нападение#Екатеринбург
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