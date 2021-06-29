Парня пришлось доставлять вертолетом в Екатеринбург после избиения в клубе Асбеста

Женщина сообщила, что после того, как ее сын пришел в клуб, к нему и остальным подошел неизвестный и попросил его дядю выйти на улицу «поговорить». Тот отказался выполнять просьбу, после чего получил удар. Увидев это, молодой человек сам ударил нападавшего, однако дядя этого не заметил, так как ушел в туалет, чтобы умыться.