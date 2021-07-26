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Posted 26 июля 2021, 07:06

Published 26 июля 2021, 07:06

Modified 29 ноября, 18:18

Updated 29 ноября, 18:18

Отмены выговора добился главврач больницы Первоуральска

26 июля 2021, 07:06
Главный врач больницы Первоуральска, в которой после рождения ребёнка скончалась 35-летняя многодетная мать, с помощью обращения в суд добился отмены выговора минздрава Свердловской области.

Минздрав вынес решение о применении к главврачу дисциплинарного взыскания в виде выговора за неисполнение должностных обязанностей. Это неисполнение заключалось в том, что он не был на совещании, которое проводили сотрудники минздрава. Вместо себя главврач отправил туда своего заместителя, пишет ЕАН.

По телефону сообщили, что присутствие главврача не обязательно. На совещание можно отправлять заместителя по поликлинике или заместителя по медицинской части.

Также ЕАН в Ленинском суде Екатеринбурга рассказали, что на основании данного факта суд признал приказ минздрава «О применении дисциплинарного взыскания» к главврачу незаконным.

Напомним, в первоуральской больнице 6 июля 2021 года скончалась 35-летняя женщина. Незадолго до смерти она родила пятого ребёнка. Вскоре у неё открылось послеродовое кровотечение. Спасти её не удалось. СКР и минздрав сейчас проводят проверку. Чтобы провести дополнительную экспертизу, придётся эксгумировать тело.

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#Общество#Первоуральск#Больница#Свердловская область#Суд#Минздрав#Главврач
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