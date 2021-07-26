Отмены выговора добился главврач больницы Первоуральска

Минздрав вынес решение о применении к главврачу дисциплинарного взыскания в виде выговора за неисполнение должностных обязанностей. Это неисполнение заключалось в том, что он не был на совещании, которое проводили сотрудники минздрава. Вместо себя главврач отправил туда своего заместителя, пишет ЕАН.