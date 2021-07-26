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Posted 26 июля 2021, 10:00

Published 26 июля 2021, 10:00

Modified 29 ноября, 18:18

Updated 29 ноября, 18:18

После гибели ребенка на крыльце магазина в Нижнем Тагиле проводится техэкспертиза

26 июля 2021, 10:00
Кондиционер, до решетки которого дотронулся 9-летний тагильчанин, получив смертельный удар током, направлен на техническую экспертизу. В СКР продолжают выяснять причины и обстоятельства трагедии.

Кондиционер, который мог стать причиной гибели 9-летнего мальчика на крыльце магазина на улице Победы, 47\1 в Нижнем Тагиле в ночь на 24 июля, направлен на техническую экспертизу, сообщает АН «Между строк» со ссылкой на Следственный комитет по Тагилстроевскому району.

В данный момент по факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по ст. 109 Уголовного кодекса РФ (Причинение смерти по неосторожности).

Прокуратура проверяет соблюдение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, соблюдение требований законодательства о защите прав потребителей, в том числе при установке оборудования в торговой точке.

Напомним, 9-летний мальчик погиб от удара током на крыльце магазина в Нижнем Тагиле, пока ждал маму, которая зашла купить воды. Юный тагильчанин от полученных травм скончался в больнице.

9-летний мальчик погиб от удара током на крыльце магазина в Нижнем Тагиле
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#Происшествия#Нижний Тагил#Следственный комитет#Ребенок#Прокуратура#Уголовное дело#Гибель#Магазин#Победы#Крыльцо#Кондиционеры
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