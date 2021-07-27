Как стать экологически ответственным жителем: семь фактов о мусоре

То есть, когда соседний магазин несет в ваш контейнер свой мусор — он нарушает действующие регламенты, согласно которым у него должен быть свой договор на вывоз отходов. И дяденька на грузовике, решивший вывалить свой мусор в контейнеры в чужом дворе, тоже нарушает права жителей. Платят за вывоз мусора жильцы дома, а пользуются желающие сэкономить — так не пойдет. Обращайтесь в управляющую компанию, чтобы она пресекала такие нарушения.