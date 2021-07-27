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Posted 27 июля 2021, 08:49

Published 27 июля 2021, 08:49

Modified 18 сентября 2022, 12:04

Updated 18 сентября 2022, 12:04

Как стать экологически ответственным жителем: семь фактов о мусоре

Как стать экологически ответственным жителем: семь фактов о мусоре

27 июля 2021, 08:49
Фото: 1MI.
Реальная забота о будущем - это уже не просто тренд, а образ жизни. Молодежь все больше задумывается о своем воздействии на окружающую среду, отказывается от пластика и занимается сортировкой отходов. Рассказываем тагильчанам, как сделать свой быт более безопасным для природы и человека.

1. Контейнерная площадка: кто за что отвечает?

В вашем дворе установлена контейнерная площадка. Все ли с ней хорошо? Давайте разберемся, кто и за чем следит на ней.

Чтобы были целыми контейнеры, а также ограждения и сама площадка, за содержанием объекта следят собственники территории. Жильцы в большинстве случаев для этого оплачивают работу управляющих компаний, а те контролируют соблюдение правил пожарной безопасности на площадке, ремонтируют ее и не допускают складирование мусора сторонними организациями или личностями.

То есть, когда соседний магазин несет в ваш контейнер свой мусор — он нарушает действующие регламенты, согласно которым у него должен быть свой договор на вывоз отходов. И дяденька на грузовике, решивший вывалить свой мусор в контейнеры в чужом дворе, тоже нарушает права жителей. Платят за вывоз мусора жильцы дома, а пользуются желающие сэкономить — так не пойдет. Обращайтесь в управляющую компанию, чтобы она пресекала такие нарушения.

За вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов из контейнеров отвечает региональный оператор. Мусоровозы регулярно забирают мусор с площадок и отвозят на официальные полигоны для захоронения. Вскоре в Нижнем Тагиле появится мусоросортировочный комплекс, который позволит снизить объемы отходов на полигонах за счет передачи в переработку части мусора. В зону ответственности регоператора попадает ликвидация несанкционированных свалок.

2. Как не платить лишнее?

Финансовая сторона — один из острых опросов в обращении с отходами. Чтобы начисления по адресу были корректными, юридические и физические лица должны подавать информацию об изменении количества проживающих и смене собственников в рассчетно-информационный центр.

Если вы купили дом, а вам начисляют оплату по количеству предыдущих владельцев, вам нужно подать документы о смене владельца и заключить договор при помощи дистанционного сервиса. В обязанности собственника входит информирование обо всех изменениях. Такой подход убережет владельца помещения от лишних расходов — как денег, так и времени.

3. Что входит в понятие ТКО?

Твердые коммунальные отходы образуются внутри помещения. Это и пищевые отходы, и различная упаковка, и вышедшие из строя вещи.

Специально сортировать ТКО не обязательно: в контейнер у дома или в мусоропровод можно выкинуть старую одежду, пластиковые пакеты из-под продуктов и сломавшийся будильник.

Однако экологические активисты в России уже активно продвигают различные способы продления жизни старым вещам: кто-то обменивается ненужной и целой одеждой, а кто-то и вовсе создает арт-объекты из сломанной домашней утвари.

4. Крупногабаритный мусор тоже входит в ТКО

Иногда люди считают, что вывозить крупногабаритный мусор нужно самостоятельно или за дополнительную плату. Но на самом деле КГМ тоже входит в понятие твердых коммунальных отходов и оплачиваться отдельно не должен.

Старую мебель или неработающую бытовую технику можно спокойно размещать на площадке в контейнере для крупногабаритного мусора.

5. Кто должен вывозить строительные отходы?

Если вы делаете ремонт (причем любого масштаба) — мусор от него необходимо утилизировать отдельно от ТКО. Шифер, кирпичи, куски бетона, окна, двери и старые ванны — все это строительный мусор и не должно попадать в обычные контейнеры.

За вывоз строительных отходов отвечает сам собственник помещения. Обычно — при работе с подрядными организациями — вывоз входит в смету проведения капитального ремонта. Например, при замене окон старые конструкции должен забрать с собой исполнитель работ. Однако собственник должен проконтролировать, куда будет совершен вывоз, чтобы эти окна не оказались в соседних кустах.

6. Опасные отходы

С крупным мусором разобрались. Однако есть и менее масштабные отходы, которые должны утилизироваться отдельно от ТКО, которые вывозит регоператор. Такой мусор требует особого обращения, поскольку он опасен для окружающей среды.

Шины, батарейки, лампочки – это опасные отходы, поэтому они не должны попадать в контейнер и на полигон вместе с ТКО. Вывозом такого мусора региональный оператор не занимается, но в городе есть специальные организации и пункты приема опасных отходов.

Самым правильным решением для собственников будет раздельный сбор опасных отходов и заключение отдельного договора на их вывоз. Кстати, использованные батарейки и лампочки принимают некоторые супермаркеты. Во время поездки за продуктами захватите пакет с этим мусором - и защитите природу от вредного воздействия от опасных отходов.

7. Мусор от благоустройства территорий

С наступлением теплой погоды во дворах начинается благоустройство территорий. Коммунальщики подрезают кусты и деревья, косят траву и после проведения работ должны вывозить все отходы отдельно.

Если на вашей контейнерной площадке вдруг появилась гора из веток - требуйте от управляющей компании привести территорию в порядок, а также соблюдать правила противопожарного режима.

8. Бонус!

Теперь вы знаете все о безопасном для экологии сборе мусора! И мы предлагаем пройти небольшой тест о том, как правильно обращаться с отходами.

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