Маленького ребенка вытащил из озера проезжающий мимо таксист в Карпинске

UPD: 22 июля 2021 года в 08 часов 06 минут в дежурную часть отдела полиции № 32 города Карпинска через единый телефонный номер 112 поступило сообщение от жителя города Краснотурьинска о том, что по улице Заречная в городе Карпинске двух летний ребёнок гуляет сам по себе. Полицейские незамедлительно выехали по указанному адресу. По сообщению гражданина была проведена проверка. Данный факт не нашёл своего подтверждения, сообщили в полиции Карпинска.