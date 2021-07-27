Маленького ребенка вытащил из озера проезжающий мимо таксист в Карпинске

Posted 27 июля 2021, 07:31
Published 27 июля 2021, 07:31
Modified 29 ноября, 18:18
Updated 29 ноября, 18:18
Ребенок в одиночестве стоял в воде и плакал, когда его заметил проезжающий мимо водитель машины такси. Мужчина, услышав детский плач, остановился и вытащил малыша, а затем сообщил об инциденте в полицию.
Мальчика он в итоге сам доставил в отдел. Затем мужчина узнал, что мать ребенка была найдена. В момент происшествия она находилась в алкогольном опьянении, сообщает Е1.
Напомним, Дарью Агупову из Екатеринбурга, которая в начале июля спасла тонущих маму с 2-летним ребенком в Дегтярске, посмертно наградят Орденом мужества. Девушка спустя несколько дней после своего героического поступка скончалась в больнице.
UPD: 22 июля 2021 года в 08 часов 06 минут в дежурную часть отдела полиции № 32 города Карпинска через единый телефонный номер 112 поступило сообщение от жителя города Краснотурьинска о том, что по улице Заречная в городе Карпинске двух летний ребёнок гуляет сам по себе. Полицейские незамедлительно выехали по указанному адресу. По сообщению гражданина была проведена проверка. Данный факт не нашёл своего подтверждения, сообщили в полиции Карпинска.