На 60% выполнен ремонт улицы Индустриальная в Нижнем Тагиле

Posted 27 июля 2021, 17:22
Published 27 июля 2021, 17:22
Modified 18 сентября 2022, 12:06
Updated 18 сентября 2022, 12:06
В данную стоимость, помимо автодороги, вошло строительство тротуаров от улицы Циолковского до комбината, а также парковочных «карманов»; укладка 17 тысяч квадратных метров плитки для обустройства межтрамвайных путей и восстановление ливневой канализации. Директор МУП «ТДС» Игорь Васильев отметил, что все работы проводятся в ночное время, а 27 июля специалисты приступили к укладке верхнего слоя асфальта на участке от управления НТМК до улицы Балакинская.
Также глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев проконтролировал ход работ на других объектах. Часть объектов в Ленинском и Тагилстроевском районах готовятся к сдаче в эксплуатацию в течение недели. В этот перечень входит и улица Захарова, ремонтом которой занимается ООО «Аэродромдорстрой». На данный момент дорожно-строительные работы были выполнены на 100%. Для того, чтобы жители ГГМ чувствовали удобства, была увеличена площадь тротуаров, расширены парковки, а также на перекрестке с Октябрьским проспектом отремонтирована подпорная стена, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Единственный вопрос, который требует внимания — это вода, которая скапливается на участке дороги возле торгового центра,рассказал главный инженер организации Александр Рощупкин.
Однако он отметил, что к пятнице данная проблема будет устранена. Также к завершению близится реконструкция улицы Ермака, ремонтом которой занимается МУП «Тагилдорстрой». Была завершена основная работа по укладке дорожного полотна и переносу остановочных комплексов. Были расширены разворотные площадки у объектов торговли, отсыпана и выровнена стоянка возле столовой. Теперь строителям осталось заасфальтировать тротуары и восстановить газоны.
Три из 16 запланированных на 2021 год участков дорожники уже сдали. На остальных работы идут в графике, где-то с опережением сроков,подчеркнул Владислав Пинаев.
Напомним, 10 июня стало известно, что на улице Декабристов в Нижнем Тагиле завершились ремонтные работы дороги. Это было подтверждено после осмотра объекта специальной комиссией.