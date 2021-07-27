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Posted 27 июля 2021, 17:22

Published 27 июля 2021, 17:22

Modified 18 сентября 2022, 12:06

Updated 18 сентября 2022, 12:06

На 60% выполнен ремонт улицы Индустриальная в Нижнем Тагиле

На 60% выполнен ремонт улицы Индустриальная в Нижнем Тагиле

27 июля 2021, 17:22
Фото: 1MI.
Сюжет
Касается каждого
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 60% выполнен ремонт улицы Индустриальная в Нижнем Тагиле. Стоимость реконструкции составила порядка 190 миллионов рублей.

В данную стоимость, помимо автодороги, вошло строительство тротуаров от улицы Циолковского до комбината, а также парковочных «карманов»; укладка 17 тысяч квадратных метров плитки для обустройства межтрамвайных путей и восстановление ливневой канализации. Директор МУП «ТДС» Игорь Васильев отметил, что все работы проводятся в ночное время, а 27 июля специалисты приступили к укладке верхнего слоя асфальта на участке от управления НТМК до улицы Балакинская.

Также глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев проконтролировал ход работ на других объектах. Часть объектов в Ленинском и Тагилстроевском районах готовятся к сдаче в эксплуатацию в течение недели. В этот перечень входит и улица Захарова, ремонтом которой занимается ООО «Аэродромдорстрой». На данный момент дорожно-строительные работы были выполнены на 100%. Для того, чтобы жители ГГМ чувствовали удобства, была увеличена площадь тротуаров, расширены парковки, а также на перекрестке с Октябрьским проспектом отремонтирована подпорная стена, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Единственный вопрос, который требует внимания — это вода, которая скапливается на участке дороги возле торгового центра,рассказал главный инженер организации Александр Рощупкин.

Однако он отметил, что к пятнице данная проблема будет устранена. Также к завершению близится реконструкция улицы Ермака, ремонтом которой занимается МУП «Тагилдорстрой». Была завершена основная работа по укладке дорожного полотна и переносу остановочных комплексов. Были расширены разворотные площадки у объектов торговли, отсыпана и выровнена стоянка возле столовой. Теперь строителям осталось заасфальтировать тротуары и восстановить газоны.

Три из 16 запланированных на 2021 год участков дорожники уже сдали. На остальных работы идут в графике, где-то с опережением сроков,подчеркнул Владислав Пинаев.

Напомним, 10 июня стало известно, что на улице Декабристов в Нижнем Тагиле завершились ремонтные работы дороги. Это было подтверждено после осмотра объекта специальной комиссией.

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