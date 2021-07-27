tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 июля 2021, 07:32

Published 27 июля 2021, 07:32

Modified 29 ноября, 18:18

Updated 29 ноября, 18:18

О побочных эффектах после прививки от COVID-19 рассказал екатеринбургский эпидемиолог

27 июля 2021, 07:32
Сюжет
Коронавирус
Заместитель главного врача Центра медицинской профилактики Александр Харитонов поведал об осложнениях после вакцинации от COVID-19 и стоит ли прививаться, если есть какое-либо недомогание.

Когда человек идёт делать прививку, он должен при этом осознавать своё самочувствие. Если у него какие-то неполадки со здоровьем, ему в это время прививаться не следует.

Когда врач осматривает пациента перед тем, как поставить вакцину, человеку необходимо рассказать о проблемах со здоровьем, если они у него есть, сообщает Харитонов. Однако на изменения сердечно-сосудистой системы и неврологические изменения вакцина влияние не оказывает. Сейчас в Свердловской области вакцинировано более 800 тысяч граждан, серьёзных осложнений ни у кого не наблюдается, пишет Е1.

Кроме того, эпидемиолог отметил, что у врачей есть инструкции к вакцинам, в которых прописаны все противопоказания, а также указано, при каких болезнях стоит делать прививку осторожно.

Напомним, недавно в Екатеринбурге скончался 40-летний заместитель руководителя областной службы судебных приставов, а в Каменске-Уральском умер 43-летний фотограф. Оба мужчины за несколько дней до смерти вакцинировались от коронавируса, но на здоровье жалоб у них не было. По предварительному мнению медицинских работников, причиной смерти стали проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Материалы по теме
Введение обязательной вакцинации детей от COVID-19 в России не планируетсяКак проходит вакцинация беременных
#Коронавирус COVID-19#Коронавирус#Свердловская область#Вакцинация#Прививка#Последствия#Пандемия#COVID-19
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика