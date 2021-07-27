О побочных эффектах после прививки от COVID-19 рассказал екатеринбургский эпидемиолог

Когда врач осматривает пациента перед тем, как поставить вакцину, человеку необходимо рассказать о проблемах со здоровьем, если они у него есть, сообщает Харитонов. Однако на изменения сердечно-сосудистой системы и неврологические изменения вакцина влияние не оказывает. Сейчас в Свердловской области вакцинировано более 800 тысяч граждан, серьёзных осложнений ни у кого не наблюдается, пишет Е1.