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Posted 28 июля 2021, 14:22

Published 28 июля 2021, 14:22

Modified 29 ноября 2024, 18:18

Updated 29 ноября 2024, 18:18

«Представительница профсоюза» ограбила 90-летнюю пенсионерку в Нижнем Тагиле

«Представительница профсоюза» ограбила 90-летнюю пенсионерку в Нижнем Тагиле

28 июля 2021, 14:22
Фото: 1MI.
Представившись работниками профсоюза, мошенники похитили деньги у 90-летней горожанки в Нижнем Тагиле. Перед этим они спрашивали, получает ли женщина подарки от профсоюза.

Женщина, которая сообщила, что она — работница профсоюза металлургов, связалась с пенсионеркой по стационарному телефону. Она спросила, получает ли тагильчанка подарки от профсоюза. Женщина ответила отрицательно, после чего сообщила, что ждала «что-нибудь ко Дню металлурга», сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».

Пока пенсионерка разговаривала по телефону, к ней постучали в дверь. На пороге она увидела другую «работницу профсоюза». Вернувшись к телефонному разговору, женщина позвала пришедшую незнакомку к телефону. После этого «представительница профсоюза» рассказала о денежной реформе, в связи с которой необходимо поменять имеющиеся купюры. В результате пенсионерка достала 180 тысяч рублей, но засомневалась и хотела связаться с дочерью.

Но посетительница не стала дожидаться, взяла деньги и быстро исчезла,отметили в полиции.

Из-за преклонного возраста тагильчанка не смогла описать злоумышленницу. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Напомним, 15 июля стало известно, что 70-летняя жительница Екатеринбурга обратилась в полицию с заявлением о том, что ее обманули мошенники. Потерпевшей позвонила незнакомая женщина, представившаяся сотрудником одного кредитного учреждения.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Обман#Пенсионерка#Мошенница
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