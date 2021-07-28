«Представительница профсоюза» ограбила 90-летнюю пенсионерку в Нижнем Тагиле

Пока пенсионерка разговаривала по телефону, к ней постучали в дверь. На пороге она увидела другую «работницу профсоюза». Вернувшись к телефонному разговору, женщина позвала пришедшую незнакомку к телефону. После этого «представительница профсоюза» рассказала о денежной реформе, в связи с которой необходимо поменять имеющиеся купюры. В результате пенсионерка достала 180 тысяч рублей, но засомневалась и хотела связаться с дочерью.