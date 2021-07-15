Мошенники обманули дворника на 300 тысяч в Нижнем Тагиле

Позже ей вновь позвонили из «банка» и заявили, что на неё оформили кредит на 190 тысяч рублей и, чтобы мошенники не забрали деньги, надо ей тоже оформить кредит на эту сумму и вновь перевести на безопасный счёт. Именно так и поступила пострадавшая.