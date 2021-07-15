Мошенники обманули дворника на 300 тысяч в Нижнем Тагиле

Posted 15 июля 2021, 08:20
Published 15 июля 2021, 08:20
Modified 29 ноября, 18:17
Updated 29 ноября, 18:17
Накануне пенсионерке позвонили с неизвестного московского номера и сообщили, что у неё взломали банковский счёт и пытаются снять деньги. Действуя указаниям звонившего, женщина в терминале сняла сбережения и перевела их на резервный счёт.
Позже ей вновь позвонили из «банка» и заявили, что на неё оформили кредит на 190 тысяч рублей и, чтобы мошенники не забрали деньги, надо ей тоже оформить кредит на эту сумму и вновь перевести на безопасный счёт. Именно так и поступила пострадавшая.
Потом пенсионерка решила все-таки позвонить в банк и поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.
Как сообщили в МУ МВД России «Нижнетагильское», в настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.
Напомним, что недавно начальник технического отдела одной из организаций Нижнего Тагила 1970 года рождения потерял с банковской карты около 39 тысяч рублей после того, как сообщил неизвестному мужчине код, пришедший по СМС.