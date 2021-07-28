«Ситилинк» заплатит екатеринбурженке 290 тысяч за неисправный холодильник

Покупательница обратилась в магазин и потребовала устранить недостаток. Через месяц экспертиза установила, что устранить указанный недостаток в товаре невозможно. Тогда женщина потребовала у магазина вернуть ей деньги за холодильник и возместить все убытки. Магазин отказался выполнять требования покупательницы, и пострадавшая обратилась в суд.