Текущие ремонты в школах Нижнего Тагила подходят к концу

Ремонтные работы в школах Нижнего Тагила идут в соответствии с утвержденным графиком и выходят на завершающую стадию. В 2021 году на эти цели в местном бюджете было предусмотрено 32,9 миллиона рублей, сообщает пресс-служба мэрии.