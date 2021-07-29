Барбекю с сосисками на Вечном огне устроили школьницы под Челябинском

Posted 29 июля 2021, 12:45
Published 29 июля 2021, 12:45
Modified 29 ноября, 18:18
Updated 29 ноября, 18:18
Под Челябинском трое школьниц, 13-14 лет, устроили барбекю с сосисками на Вечном огне, сообщает Ура.ру. Гуляя по городу и проголодавшись, троица решила перекусить. Для чего они зашли в продуктовый магазин и приобрели упаковку сосисок.
Кушать холодными сосиски школьницам не захотелось и они решили поджарить их прямо на мемориале в память о погибших во время Великой Отечественной войны. На замечания прохожих девочки ответили матом.
История была освещена в социальных сетях, троице и их родителям стали приходить сообщения с угрозами и пожеланиями смерти. По словам участниц, устроивших барбекю на Вечном огне, они вовсе не хотели кого-то обидеть или оскорбить.
Дело школьниц передано в полицию, где сообщили, что все девочки будут поставлены на учет, а их родители будут оштрафованы.
Напомним, воспитанники социально-реабилитационного центра № 6 в Нижнем Тагиле посетили изолятор временного содержания для нарушителей.