Пробка из-за гроба и новые «ковидные» рекорды. Итоги дня в Свердловской области

МЧС предупредило о сильных грозах и ливнях на Урале в пятницу, 30 июля. Кроме того, ожидается шквалистый ветер с порывами до 15 метров в секунду. Спасатели рекомендуют отложить отдых на природе, в том числе сплавы и походы. Жителям частного сектора желательно заранее очистить ливневку. Также в МЧС напомнили, что во время гроз нельзя находиться рядом с электроприборами, включенными в сети питания.