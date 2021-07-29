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Posted 29 июля 2021, 15:37

Published 29 июля 2021, 15:37

Modified 29 ноября, 18:19

Updated 29 ноября, 18:19

Пробка из-за гроба и новые «ковидные» рекорды. Итоги дня в Свердловской области

Пробка из-за гроба и новые «ковидные» рекорды. Итоги дня в Свердловской области

29 июля 2021, 15:37
Фото: 1MI.
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 29 июля.

Скоропостижно скончался в Екатеринбурге 45-летний следователь секретного отдела. Ярослав Коновалов работал в Межрегиональном следственном управлении № 4 СКР, который занимается громкими коррупционными делами. В частности, погибший расследовал дела бывшего вице-мэра столицы Урала Виктора Контеева, который был осужден за организацию заказных убийств.

Катафалк с гробом столкнулся с иномаркой в Екатеринбурге. После ДТП сотрудники ритуальной службы вызвали запасную машину, чтобы перегрузить тело. Из-за этого на улице Серафимы Дерябиной образовалась большая пробка, водители сообщили, что стояли около 20 минут.

Из-за похоронщиков с гробом в дорожную пробку встала одна из улиц Екатеринбурга
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МЧС предупредило о сильных грозах и ливнях на Урале в пятницу, 30 июля. Кроме того, ожидается шквалистый ветер с порывами до 15 метров в секунду. Спасатели рекомендуют отложить отдых на природе, в том числе сплавы и походы. Жителям частного сектора желательно заранее очистить ливневку. Также в МЧС напомнили, что во время гроз нельзя находиться рядом с электроприборами, включенными в сети питания.

О сильных дождях и грозах в Уральском регионе предупреждает МЧС
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В Свердловской области установлен новый рекорд по суточной заболеваемости коронавируса, было зафиксировано 499 случаев. За все время пандемии в регионе выявлено почти 106,5 тысячи инфицированных. Также 29 июля зарегистрирован максимальный показатель по летальным исходам, скончался 21 человек. Общий показатель достиг 4 315 свердловчан.

Установлен новый рекорд по заболеваемости COVID-19 в Свердловской области
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