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Posted 29 июля 2021, 08:45

Published 29 июля 2021, 08:45

Modified 29 ноября, 18:18

Updated 29 ноября, 18:18

Установлен новый рекорд по заболеваемости COVID-19 в Свердловской области

29 июля 2021, 08:45
Сюжет
Коронавирус
Новый рекорд по суточной заболеваемости COVID-19 в Свердловской области был установлен 29 июля 2021 года.

499 случаев заболевших коронавирусом за последние сутки подтвердил Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области, сообщает оперштаб Свердловской области.

По официальным данным, за всё время пандемии в области было зафиксировано 106 402 случая заражения коронавирусной инфекцией.

29 июля 2021 года также зарегистрировали смерть 21 человека, что является максимальным показателем по смертности. Всего смертельных исходов было зарегистрировано 4 315.

Напомним, недавно в Свердловскую область завезли несколько тысяч доз вакцины «Спутник Лайт», в том Числе в Нижний Тагил.

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#Коронавирус COVID-19#Коронавирус#Свердловская область#Заболеваемость#Смертность#Рекорд#Пандемия#COVID-19
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