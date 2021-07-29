В разжигании ненависти к антипрививочникам обвинен главврач госпиталя в Екатеринбурге

Posted 29 июля 2021, 15:00
Published 29 июля 2021, 15:00
Modified 18 сентября 2022, 12:06
Updated 18 сентября 2022, 12:06
Заявления юриста связаны с призывом медика к дискриминации непривитых от коронавируса горожан. На заседании Общественной палаты Екатеринбурга Александр Прудков выступил с предложением ввести оказание плановой медицинской помощи только для тех, кто вакцинировался от COVID-19, сообщает Е1.
Теперь юрист считает, что медик совершил преступление по двум статьям: «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и «Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина».
В видеообращении, записанном Еленой Чекан, она приводит правовые акты, которые утверждают, что пациент может на добровольной основе участвовать в испытании лекарств. Также каждый гражданин имеет право получать медицинскую помощь.
По поводу инцидента высказались и в министерстве здравоохранения Свердловской области. Там отметили, что врачи почти 1,5 года пытаются преодолеть коронавирусную инфекцию. Это объясняет то, почему медики становятся наиболее активными сторонниками прививок.
В связи с этим эмоциональные призывы главных врачей больниц, работающих в режиме инфекционных госпиталей, к повышению внимания к вакцинации понятны,отметили в свердловском Минздраве.
Там подчеркнули, что Александр Прудков высказал частное мнение. В больнице врачи принимают пациентов вне зависимости от того, привиты они или нет.
Напомним, 26 июня стало известно, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев раскритиковал артистов за COVID-диссидентство. Он попросил граждан не сравнивать «обязательную вакцинацию» и «принудительную вакцинацию».