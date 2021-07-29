За пост о суде над Навальным на политолога Крашенинникова заведено уголовное дело

Posted 29 июля 2021, 03:52
Published 29 июля 2021, 03:52
Modified 29 ноября, 18:18
Updated 29 ноября, 18:18
О возбужденном против него уголовном деле по ст. 128.1 УК РФ (Публичная клевета) из-за поста в Telegram о суде над Навальным, Федор Крашенинников рассказал на своей странице в Facebook.
Ранее — 12 июля политолог сообщал, что принял решение уехать в Литву. По его словам, материалы дела в отношении него были готовы еще в феврале.
Очевидно, СК и полиция или не знали точно, что я не в России, или думали, что я вернусь — и тут они с делом. В итоге, после моего объявления, решили дальше не тянуть, написал Крашенинников.
За правонарушение, которое ему вменяют, грозит штраф до 1 миллиона рублей или даже лишение свободы на срок до 2 лет.
Известно, что в суде защищать интересы Федора Крашенинникова будет Алексей Бушмаков.
Напомним, в середине июля экс-руководитель штаба Навального в Екатеринбурге Алексей Гресько переехал из России в Германию вместе со всей семьей. Оппозиционер заявил, что не вернется «до наступления прекрасной России будущего».