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Posted 29 июля 2021, 03:52

Published 29 июля 2021, 03:52

Modified 29 ноября, 18:18

Updated 29 ноября, 18:18

За пост о суде над Навальным на политолога Крашенинникова заведено уголовное дело

29 июля 2021, 03:52
Уголовное дело возбуждено в отношении политолога Федора Крашенинникова за пост в соцети, где он назвал суд над Навальным «балаганом».

О возбужденном против него уголовном деле по ст. 128.1 УК РФ (Публичная клевета) из-за поста в Telegram о суде над Навальным, Федор Крашенинников рассказал на своей странице в Facebook.

Ранее — 12 июля политолог сообщал, что принял решение уехать в Литву. По его словам, материалы дела в отношении него были готовы еще в феврале.

Очевидно, СК и полиция или не знали точно, что я не в России, или думали, что я вернусь — и тут они с делом. В итоге, после моего объявления, решили дальше не тянуть, написал Крашенинников.

За правонарушение, которое ему вменяют, грозит штраф до 1 миллиона рублей или даже лишение свободы на срок до 2 лет.

Известно, что в суде защищать интересы Федора Крашенинникова будет Алексей Бушмаков.

Напомним, в середине июля экс-руководитель штаба Навального в Екатеринбурге Алексей Гресько переехал из России в Германию вместе со всей семьей. Оппозиционер заявил, что не вернется «до наступления прекрасной России будущего».

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#Общество#Уголовное дело#Соцсети#Алексей Навальный#Клевета#Пост
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