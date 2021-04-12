Депутат Киселев приговорен к обязательным работам за митинг в Екатеринбурге

13 апреля 2021 года состоится второе заседание в отношении депутата. Судом будет рассматриваться дело об участии мужчины в акции 30 января. Его участие в этом мероприятии обозначено правоохранителями как «пассивное противоправное поведение». Константину Киселеву грозят дополнительные часы обязательных работ.