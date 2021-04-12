Депутат Киселев приговорен к обязательным работам за митинг в Екатеринбурге

Posted 12 апреля 2021, 14:35
Published 12 апреля 2021, 14:35
Modified 29 ноября, 17:45
Updated 29 ноября, 17:45
Митинг, в котором участвовал депутат Константин Киселев, проходил 23 января. Ленинским районным судом в отношении мужчины вынесено решение по ст.20.2 КоАП «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Он получил наказание в виде 30 часов обязательных работ, сообщает Е1.
13 апреля 2021 года состоится второе заседание в отношении депутата. Судом будет рассматриваться дело об участии мужчины в акции 30 января. Его участие в этом мероприятии обозначено правоохранителями как «пассивное противоправное поведение». Константину Киселеву грозят дополнительные часы обязательных работ.
Решение суда депутат городской думы будет обжаловать. Свое участие в этих акциях он не скрывает.
Напомним, на бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана составлены два административных протокола за его участие в несанкционированных акциях 23 и 31 января 2020 года.