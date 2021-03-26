Экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман оштрафован на 40 тысяч за участие в митингах

Суд Октябрьского района Екатеринбурга 26 марта рассмотрел два административных материала в отношении Евгения Ройзмана, прямая трансляция велась из зала суда.
За участие в несанкционированных акциях 23 и 31 января экс-глава города получил по 20 тысяч рублей штрафа за каждое нарушение.
Защитники Евгения Ройзмана собираются оспорить штраф в Свердловском областном суде.
Напомним, о составлении административных материалов в отношении Ройзмана сообщалось 17 марта. Ему вручили протоколы, когда он прилетел в аэропорт.