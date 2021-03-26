TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман оштрафован на 40 тысяч за участие в митингах

26 марта 2021, 09:45
Фото: 1Mediainvest.ru
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман получил два штрафа по 20 тысяч рублей за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

Суд Октябрьского района Екатеринбурга 26 марта рассмотрел два административных материала в отношении Евгения Ройзмана, прямая трансляция велась из зала суда.

За участие в несанкционированных акциях 23 и 31 января экс-глава города получил по 20 тысяч рублей штрафа за каждое нарушение.

Защитники Евгения Ройзмана собираются оспорить штраф в Свердловском областном суде.

Напомним, о составлении административных материалов в отношении Ройзмана сообщалось 17 марта. Ему вручили протоколы, когда он прилетел в аэропорт.

На экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана составлены протоколы за участие в митингах
Узнать подробнее

Материалы по теме
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан в МосквеНазвана причина задержания в Москве экс-мэра Екатеринбурга Евгения РойзманаЭкс-мэр Екатеринбурга Ройзман обвинен в сотрудничестве с нежелательной организацией
#Штраф#Екатеринбург#Митинг#Евгений Ройзман#Новости УрФО#Происшествия
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14