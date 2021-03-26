Экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман оштрафован на 40 тысяч за участие в митингах

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман получил два штрафа по 20 тысяч рублей за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

Суд Октябрьского района Екатеринбурга 26 марта рассмотрел два административных материала в отношении Евгения Ройзмана, прямая трансляция велась из зала суда. За участие в несанкционированных акциях 23 и 31 января экс-глава города получил по 20 тысяч рублей штрафа за каждое нарушение. Защитники Евгения Ройзмана собираются оспорить штраф в Свердловском областном суде. Напомним, о составлении административных материалов в отношении Ройзмана сообщалось 17 марта. Ему вручили протоколы, когда он прилетел в аэропорт. На экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана составлены протоколы за участие в митингах

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