Семья пожарного-блогера стала лучшей в Нижнем Тагиле

Главным призом стали сто тысяч рублей, которые молодая семья планирует потратить на путешествие в Сочи. Об этом Яна Серова рассказала на своей личной странице в Instagram. Она добавила, что также они с мужем получили сертификат в ресторан, подарки детям и букет цветов.