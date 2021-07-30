Угонщик «шестерки» без бампера разыскивается в Нижнем Тагиле

Напомним, в Екатеринбурге пьяный автомеханик угнал из автосервиса мотоцикл Honda, чтобы покатать свою подругу, а затем лег спать в подъезде. Владелец транспорта подал заявление в полицию, подозреваемый был задержан. Теперь ему грозит штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы до пяти лет.