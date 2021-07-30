tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 июля 2021, 09:28

Published 30 июля 2021, 09:28

Modified 18 сентября 2022, 12:06

Updated 18 сентября 2022, 12:06

Угонщик «шестерки» без бампера разыскивается в Нижнем Тагиле

Угонщик «шестерки» без бампера разыскивается в Нижнем Тагиле

30 июля 2021, 09:28
Фото: 1MI.
Похитителя ВАЗ-2106 разыскивает полиция в Нижнем Тагиле. Автомобиль был угнан в поселке Кирпичный.

По словам жителя Нижнего Тагила, «ВАЗ-2106» у него угнали спустя несколько дней после покупки. Автомобиль был припаркован у дома № 9 на улице Полярная в поселке Кирпичный, его своровали 27 июля.

Отечественный автомобиль тёмно-синего цвета без бампера, левый порог замят. Задние стекла тонированные, с наклейками «Питбуль» и «Обгоняй», пишет ИА «Все Новости».

По факту кражи отечественного автомобиля в отделе полиции 16 возбуждено уголовное дело по ч.1. ст. 158 УК РФ, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершенному преступлению, а также местонахождение похищенного транспорта, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское»

Также в полиции обратились с просьбой ко всем, кто располагает какой-либо информацией, позвонить в дежурную часть отдела полиции 16 по телефону (3435) 97-64-02 или 02.

Напомним, в Екатеринбурге пьяный автомеханик угнал из автосервиса мотоцикл Honda, чтобы покатать свою подругу, а затем лег спать в подъезде. Владелец транспорта подал заявление в полицию, подозреваемый был задержан. Теперь ему грозит штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы до пяти лет.

Автомеханик хотел покатать подругу и угнал мотоцикл в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Материалы по теме
Пьяный уралец без прав угнал чужой автомобиль и устроил гонку с гаишниками на трассеДорожные камеры теперь могут отслеживать угнанные машины в Свердловской областиАвтомеханик хотел покатать подругу и угнал мотоцикл в Екатеринбурге
#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Полиция#Розыск#Угон автомобиля
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика