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Posted 1 августа 2021, 12:43

Published 1 августа 2021, 12:43

Modified 29 ноября, 17:50

Updated 29 ноября, 17:50

Администратор «Пятерочки» похитил из кассы 400 тысяч рублей в Екатеринбурге

1 августа 2021, 12:43
В Екатеринбурге 26-летний администратор магазина «Пятерочки» разработал схему мошенничества и похитил за пару месяцев из кассы более 400 тысяч рублей.

Молодой человек придумал, как заработать на акционным товаре. Подозреваемый имитировал покупку товара по акции, а потом оформлял возврат товара по обычной цене. Разницу он присваивал себе.

Таким образом, за два месяца предприимчивый администратор вытащил из кассы более 400 тысяч рублей. Об этом сообщили в городском МВД.

Руководство торговой сети обратило внимание на частые возвраты и разоблачили мужчину. Во время допроса подозреваемый признал вину.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием служебного положения». Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

До решения суда гражданин будет находиться под подпиской о невыезде.

Напомним, что неизвестный посетитель «Пятерочки» в Екатеринбурге бросил в магазине пакет, заполненный тараканами. В результате насекомые разбежались по прилавкам с фруктами. Об этом рассказали очевидцы происходящего.

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#Происшествия#Новости УрФО#Деньги#Магазин#Хищение#Екатеринбург
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