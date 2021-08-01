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Posted 1 августа 2021, 06:52

Published 1 августа 2021, 06:52

Modified 18 сентября 2022, 12:06

Updated 18 сентября 2022, 12:06

На охрану четырех школ Нижнего Тагила потратят 13,2 миллиона рублей

На охрану четырех школ Нижнего Тагила потратят 13,2 миллиона рублей

1 августа 2021, 06:52
Фото: 1MI.
На услуги охраны школ № 32, № 44, № 64 и горно-металлургической средней школы в Нижнем Тагиле выделено 13,2 миллиона рублей.

Рабочее место охранника будет оборудовано мебелью, телефонной связью, «тревожной кнопкой», а также местом для отдыха и приема пищи.

Согласно техническому заданию, исполнитель должен обеспечить внутриобъектовый режим в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности, пропускной режим, а также охрану имущества.

При этом отмечается, что охранник может пользоваться спецсредствами, но оружия у него не будет.

На охраняемые объекты могут быть допущены учащиеся и их родители или законные представители, сотрудники школы, представители органов управления образования, правоохранители, а также другие граждане, имеющие разрешение.

Охранник должен вести визуальное наблюдение за помещениями, а также видеонаблюдение при его наличии, и при выявлении противоправных действий задержать подозреваемого и вызвать полицию.

Обязательно должен вестись журнал учета посетителей.

Сроки оказания услуг — до 31 декабря 2024 года.

Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 9 августа 2021 года.

Напомним, после стрельбы в казанской школе к новому учебному году планируется модернизировать систему безопасности в школах Свердловской области. Прежде чем составлять проекты, были проверены школы муниципалитетов, наличие у них договоров на услуги охраны, работа систем видеонаблюдения и исправность «тревожных кнопок». Кроме того, в школах и колледжах были проведены инструктажи с охранниками. Дополнительно организовывались классные часы с педагогами и детьми, где специалисты рассказывали о действиях в чрезвычайных ситуациях.

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#Экономика#Нижний Тагил#Эксклюзив#Безопасность#Школа
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