Без салюта: в режиме онлайн пройдет День города в Нижнем Тагиле

Из-за неблагоприятной обстановки по коронавирусу празднование Дня города пройдет в Нижнем Тагиле 8 августа в режиме онлайн. Не будет в этот вечер и традиционного фейверка, сообщает Ан «Между строк» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Таким образом, из-за пандемии Нижний Тагил уже второй год подряд остается без массовых гуляний и масштабных мероприятий на праздновании Дня города.
Программа онлайн-торжеств в скором времени будет опубликована сайте мэрии.
Напомним, день металлурга в Нижнем Тагиле в этом году не состоялся из-за непростой эпидемиологической обстановки в городе. Отмену Дня города еще 15 июля прогнозировал Владислав Пинаев во время очередного собрания.