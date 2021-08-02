Без салюта: в режиме онлайн пройдет День города в Нижнем Тагиле

Из-за неблагоприятной обстановки по коронавирусу празднование Дня города пройдет в Нижнем Тагиле 8 августа в режиме онлайн. Не будет в этот вечер и традиционного фейверка, сообщает Ан «Между строк» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.