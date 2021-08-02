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Без салюта: в режиме онлайн пройдет День города в Нижнем Тагиле

2 августа 2021, 10:09
Фото: pixabay.com
В онлайн-режиме 299 день рождения города будут праздновать тагильчане. Также принято окончательное решение по салюту — его не будет.

Из-за неблагоприятной обстановки по коронавирусу празднование Дня города пройдет в Нижнем Тагиле 8 августа в режиме онлайн. Не будет в этот вечер и традиционного фейверка, сообщает Ан «Между строк» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Таким образом, из-за пандемии Нижний Тагил уже второй год подряд остается без массовых гуляний и масштабных мероприятий на праздновании Дня города.

Программа онлайн-торжеств в скором времени будет опубликована сайте мэрии.

Напомним, день металлурга в Нижнем Тагиле в этом году не состоялся из-за непростой эпидемиологической обстановки в городе. Отмену Дня города еще 15 июля прогнозировал Владислав Пинаев во время очередного собрания.

Празднование Дня Металлурга в Нижнем Тагиле отменено из-за COVID-19
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