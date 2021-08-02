Блогер из Асбеста обвинил в битье окон кандидатов в депутаты

Однако в том, что в июле он действительно разбил окна Елистратова, признался кандидат в депутаты думы поселка Малышевского от КПРФ Александр Пряменко. По его словам, это случилось из-за того, что блогер оскорбил его семью. Пряменко подчеркнул, что готов ответить за свой поступок.