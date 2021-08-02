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Блогер из Асбеста обвинил в битье окон кандидатов в депутаты

2 августа 2021, 08:31
Фото: 1MI
Блогер из Асбеста Денис Елистратов, который известен под прозвищем «Бульдозер», обвинил кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Наталью Крылову и ее соратников в том, что они бьют ему окна.

Об этом общественник написал на своей странице «ВКонтакте». Также он выложил видео, на котором заметно, как неизвестный бросает в его окно камни.

В этот раз политической бандой КПРФ Самарин-Крылова-Пряменко был нанят какой-то замаскированный бомж в очках и с наклеенными усами,написал Елистратов.

Однако Наталья Крылова опровергла обвинение и заявила, что не имеет отношения к происходящему с блогером. По ее словам, на данный момент в Асбесте идет избирательная кампания, а общественник работает на противников коммунистов, сообщает Ура.ру.

Однако в том, что в июле он действительно разбил окна Елистратова, признался кандидат в депутаты думы поселка Малышевского от КПРФ Александр Пряменко. По его словам, это случилось из-за того, что блогер оскорбил его семью. Пряменко подчеркнул, что готов ответить за свой поступок.

Напомним, ранее Денис Елистратов заявил, что получает угрозы от помощника депутата Асбестовской гордумы от КПРФ Александра Пряменко. Конфликт возник на политической почве. Сначала мужчины препирались, а потом, когда у Пряменко кончились аргументы, он стал шантажировать оппонента.

Общественник обвинил в шантаже помощника депутата КПРФ из Асбеста
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