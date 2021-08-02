Ехавшие на мопеде супруги из Тагила пострадали в ДТП в посёлке под Алапаевском

В результате аварии 30-летний водитель мопеда и его 25-летняя пассажирка были отправлены в Алапаевскую городскую больницу. Представители госавтоинспекции выяснили, что пострадавшие из Нижнего Тагила и являются семейной парой. На мопеде они ехали без специальных шлемов.