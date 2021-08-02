Руль разбил голову пополам участнику ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург

Автомобили «Волга» и Toyota Camry столкнулись на 295 километре дороги между Пермью и Екатеринбургом. 45-летний водитель «Волги» погиб на месте происшествия до прибытия скорой помощи из-за того, что руль пополам разбил его голову. ДТП случилось утром 2 августа 2021 года.