Машина похоронщиков попала в массовое ДТП в Екатеринбурге

Posted 1 августа 2021, 13:05
Published 1 августа 2021, 13:05
Modified 29 ноября, 18:19
Updated 29 ноября, 18:19
Как сообщают очевидцы аварии, больше всего в столкновении пострадала «десятка», у неё сильно смята передняя часть.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, спасатели и скорая помощь, пишет Е1.
Сотрудники госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, что вечером, 31 июля, на 276-ом километре трассы Нижний Тагил – Екатеринбург произошло массовое ДТП. Два легковых автомобиля столкнулись с грузовиком.