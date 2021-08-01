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Posted 1 августа 2021, 13:05

Published 1 августа 2021, 13:05

Modified 29 ноября, 18:19

Updated 29 ноября, 18:19

Машина похоронщиков попала в массовое ДТП в Екатеринбурге

1 августа 2021, 13:05
Сегодня вечером, 1 августа, на ЕКАД произошло массовое ДТП. Столкнулся автомобиль похоронщиков и несколько легковушек.

Как сообщают очевидцы аварии, больше всего в столкновении пострадала «десятка», у неё сильно смята передняя часть.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, спасатели и скорая помощь, пишет Е1.

Сотрудники госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что вечером, 31 июля, на 276-ом километре трассы Нижний Тагил – Екатеринбург произошло массовое ДТП. Два легковых автомобиля столкнулись с грузовиком.

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#Происшествия#Новости УрФО#ДТП#Массовое дтп#ЕКАД
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