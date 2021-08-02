На Avito продаются три свердловские птицефабрики за 1,5 млрд рублей

За все три объекта продавец хочет получить 1,5 миллиарда рублей. Самой дорогой птицефабрикой является «Красноуральская». Её стоимость оценена в 1 миллиард рублей. По данным с сайта, птицефабрика производит более 20 тысяч тонн продукции.