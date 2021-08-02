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На Avito продаются три свердловские птицефабрики за 1,5 млрд рублей

2 августа 2021, 14:50
Фото: 1МI
На Avito появилось объявление о продаже двух птицефабрик - «Кировградская» и «Красноуральская», а также предприятия птицепрома в селе Грязновское, что находится под Богдановичем.

За все три объекта продавец хочет получить 1,5 миллиарда рублей. Самой дорогой птицефабрикой является «Красноуральская». Её стоимость оценена в 1 миллиард рублей. По данным с сайта, птицефабрика производит более 20 тысяч тонн продукции.

Стоимость птицефабрики «Кировградская» составляет 400 миллионов рублей, а птицепром хотят продать за 100 миллионов рублей.

Все предприятия продаёт некий Артём Раев.

Напомним, что коллектив птицефабрики «Рефтинская» в Свердловской области стал беспокоиться из-за предстоящей приватизации. Начальство отправляет письма работникам, в которых старается их успокоить.

Сотрудники Рефтинской птицефабрики в связи с её приватизацией боятся увольнения
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#Птицефабрика#Свердловская область#Продажа#Экономика
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