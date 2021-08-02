Насмерть разбилась выпавшая из окна пожилая женщина на проспекте Мира в Нижнем Тагиле

Posted 2 августа 2021, 06:47
Published 2 августа 2021, 06:47
Modified 29 ноября, 18:17
Updated 29 ноября, 18:17
О том, что человек выпал из окна вечером 31 июля и лежит накрытый белой простыней сообщил очевидец паблику «Инцидент Нижний Тагил» «ВКонтакте». Он отметил, что на место прибыла скорая помощь, также работали сотрудники полиции.
Этот факт подтвердили редакции TagilCity.ru в следственном комитете Ленинского района Нижнего Тагила.
Пока проводится доследственная проверка, по результатам будет принято процессуальное решение. Явных признаков криминала нет, рассказал редакции TagilCity.ru руководитель СК по Ленинскому району Нижнего Тагила Сергей Соседков.
Напомним, в начале июля в Нижнем Тагиле на Липовом тракте выпал из окна двухлетний ребенок, который облокотился на москитную сетку. Его мама в это время находилась дома. Инспекторы ПДН провели проверку, в ходе которой было установлено, что многодетная семья является благополучной и на учете не состоит.