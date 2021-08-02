Насмерть разбилась выпавшая из окна пожилая женщина на проспекте Мира в Нижнем Тагиле

Напомним, в начале июля в Нижнем Тагиле на Липовом тракте выпал из окна двухлетний ребенок, который облокотился на москитную сетку. Его мама в это время находилась дома. Инспекторы ПДН провели проверку, в ходе которой было установлено, что многодетная семья является благополучной и на учете не состоит.