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О попадающих чаще других в реанимацию с COVID-19 рассказали свердловские врачи

2 августа 2021, 13:09
Фото: 1МI
Врачи Свердловской области рассказали, какая категория людей в период третьей волны коронавируса оказывается в реанимации чаще других.

Коронавирус стал чаще поражать молодых людей, у которых наблюдается лишний вес, причём необязательно, что вес в избытке. В реанимациях очень много 30-летних пациентов, пишет Е1.

По словам врача одного из екатеринбургских госпиталей, если во время прежних двух волн в группе риска оказывались люди с диабетом и лишним весом, то сейчас в реанимации оказываются и те, у кого диабета нет.

Напомним, 2 августа 2021 года Свердловская область уже третий день подряд побила рекорд по количеству заболевших. За сутки было зарегистрировано 527 случаев COVID-19, скончалось 22 человека.

Третий день подряд заболеваемость COVID-19 в Свердловской области бьёт рекорды
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#Врачи#Свердловская область#COVID-19#Реанимация#Пандемия#Заболевание#Коронавирус#Коронавирус COVID-19
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