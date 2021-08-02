О попадающих чаще других в реанимацию с COVID-19 рассказали свердловские врачи

Коронавирус стал чаще поражать молодых людей, у которых наблюдается лишний вес, причём необязательно, что вес в избытке. В реанимациях очень много 30-летних пациентов, пишет Е1.
По словам врача одного из екатеринбургских госпиталей, если во время прежних двух волн в группе риска оказывались люди с диабетом и лишним весом, то сейчас в реанимации оказываются и те, у кого диабета нет.
Напомним, 2 августа 2021 года Свердловская область уже третий день подряд побила рекорд по количеству заболевших. За сутки было зарегистрировано 527 случаев COVID-19, скончалось 22 человека.