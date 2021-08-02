TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

От салюта и приглашения поп-звёзд на День города отказались власти Екатеринбурга

2 августа 2021, 10:54
Фото: 1МI
Власти Екатеринбурга не стали приглашать на День города поп-певцов. Кроме того, 14 августа 2021 года не будет вечернего салюта.

На «Четвёртом канале» в честь праздника будет проведён телемарафон с трансляциями главных событий мероприятия, сообщил во время брифинга начальник управления культуры Илья Марков.

По словам Маркова, в 2021 году телемарафон будет похож на то, что было в 2020 году, пишет Ура.ру.

Будет установлена большая телестудия. Администрация города будет говорить с крыши, но иногда также будут включать эфир из Екатеринбурга, к примеру, с площади 1905 года, где монтируется фестиваль ландшафтного искусства «Атмосфера».

На какой из городских крыш будет организована телетрансляция, Марков не уточнил.

Напомним, празднование Дня строителя в Екатеринбурге, которое должно было состояться 7 августа 2021 года, было отменено в связи с коронавирусом.

Из-за коронавируса отменён День строителя в Екатеринбурге
Узнать подробнее

Материалы по теме
Массовые мероприятия с более чем 500 участниками ограничены в Свердловской областиДень города в Екатеринбурге пройдет в онлайн-формате из-за коронавирусаБез салюта: в режиме онлайн пройдет День города в Нижнем Тагиле
#Екатеринбург#Свердловская область#Трансляция#День города#Салют#Новости УрФО#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Сегодня, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
Вчера, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
Вчера, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Сегодня, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:25