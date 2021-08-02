От салюта и приглашения поп-звёзд на День города отказались власти Екатеринбурга

На «Четвёртом канале» в честь праздника будет проведён телемарафон с трансляциями главных событий мероприятия, сообщил во время брифинга начальник управления культуры Илья Марков.
По словам Маркова, в 2021 году телемарафон будет похож на то, что было в 2020 году, пишет Ура.ру.
Будет установлена большая телестудия. Администрация города будет говорить с крыши, но иногда также будут включать эфир из Екатеринбурга, к примеру, с площади 1905 года, где монтируется фестиваль ландшафтного искусства «Атмосфера».
На какой из городских крыш будет организована телетрансляция, Марков не уточнил.
Напомним, празднование Дня строителя в Екатеринбурге, которое должно было состояться 7 августа 2021 года, было отменено в связи с коронавирусом.