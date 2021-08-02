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При получении взятки в 200 тысяч рублей задержана адвокат в Екатеринбурге

2 августа 2021, 09:02
Фото: страница Полины Плечевой в Instagram
Адвоката Полину Плечеву задержали при получении взятки от клиента, обвиняемого по статье за наркотики, сотрудники УФСБ в Екатеринбурге.

За помощью к оперативникам обратился сам клиент адвоката, который решил, что женщина будет «доить» его до бесконечности, сообщают ЕАН.

Екатеринбурженка была задержана с поличным — при передаче денег.

По версии следователей, Полина Плечева взялась защищать мужчину, который был пойман стражами правопорядка при передаче наркотиков, и предложила ему помочь поменять статус за 300 тысяч рублей. Позже подозреваемая попросила еще 200 тысяч — на подмену результатов биологической экспертизы.

В данный момент возбуждено уголовное дело и в отношении полицейских, которые за деньги поменяли статус клиента адвоката.

Напомним, два чиновника — начальник и бывший заместитель главного бухгалтера Управления культурой городского округа Полевской — обвиняются в мошенничестве с использованием своего служебного положения. Они нанесли ущерб на 15 миллионов рублей.

Два чиновника из Управления культуры предстанут перед судом за взятки в Полевском
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