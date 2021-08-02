Тагильчане начали получать по 10 тысяч на школьников к началу учебного года

Напомним, выплата по 10 тысяч рублей положена на каждого школьника от 6 до 18 лет и детям-инвалидам, которые учатся, до 23 лет. Ранее сообщалось, что выплаты будут начисляться с 16 августа, однако президент России Владимир Путин перенес дату на 2 августа. Тем, кто не оформил заявление, можно сделать это на «Госуслугах» или в Пенсионном фонде до 1 ноября 2021 года.