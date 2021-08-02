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Тагильчане начали получать по 10 тысяч на школьников к началу учебного года

2 августа 2021, 09:11
Фото: 1MI
Жителям Нижнего Тагила начали поступать на счета выплаты в сумме 10 тысяч рублей на школьников.

Сумма была зачислена на счет одной из тагильчанок около 13.00 по местному времени.

Очень хорошо, что выплаты начали co 2, а не с 16 августа. Теперь можно собрать детей в школу без спешки, спокойно выбрать форму, купить новые рюкзаки, школьные принадлежности, рабочие тетради заказать, рассказала редакция TagilCity.ru тагильчанка Евгения.

Она пояснила, что у нее трое детей школьного возраста, а выплата особенно актуальна для того, чтобы собрать в школу первоклассника, потому что именно ему нужно приобретать больше всего товаров к началу учебного года.

Другая жительница Нижнего Тагила по имени Анна тоже получила выплату на дочь.

Я даже не знала, что выплаты будут начисляться co 2 августа. Технично все сделано, отметила женщина.

Напомним, выплата по 10 тысяч рублей положена на каждого школьника от 6 до 18 лет и детям-инвалидам, которые учатся, до 23 лет. Ранее сообщалось, что выплаты будут начисляться с 16 августа, однако президент России Владимир Путин перенес дату на 2 августа. Тем, кто не оформил заявление, можно сделать это на «Госуслугах» или в Пенсионном фонде до 1 ноября 2021 года.

Выплаты 10 тысяч рублей семьям с детьми к началу учебного года начались в России
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#Школьники#Выплаты#Владимир Путин#Учебный год#Нижний Тагил#Эксклюзив#Общество
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