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Телефонные мошенники вымогают деньги от имени ФСБ, СК и МВД в Свердловской области

2 августа 2021, 10:33
Фото: 1МI
Мошенники разработали новую схему мошенничества. Чтобы выманить деньги у свердловчан, они называются сотрудниками Следственного комитета, МВД или ФСБ.

Преступники, звоня выбранному человеку, рассказывают, что той или иной структурой проводится спецоперация. В связи с этим свердловчанину предлагается совершить сделку со следствием и перевести необходимую «правоохранительным органам» сумму денег, рассказал во время пресс-конференции исполняющий обязанности начальника отдела по борьбе с мошенничествами УМВД России по Екатеринбургу Александр Поздеев.

Злоумышленники утверждают, что в случае отказа от сотрудничества со следствием и отказа от оформления кредита на человека будет заведено уголовное дело, пишет Znak.

Кроме того, преступники используют технологию подмены реально существующего номера, могут представиться высокопоставленными лицами. Человек видит реальный номер ГУВД или ФСБ и проникается к ним доверием.

О таком способе также рассказал эксперт по безопасности Уральского ГУ Банка России Александр Сальников.

По словам Сальникова, мошенники звонят два раза. Сначала звонок поступает от «представителя органов» и вызывает в отделение полиции. Обсуждаются дата прибытия человека, день, а также адрес отделения. Говорят, что повестка вскоре придёт. На следующий день мошенник звонит снова и утверждает, что деньги сейчас в опасности, однако эту ситуацию возможно исправить.

Исполняющий обязанности начальника отдела следственного управления УМВД России по Екатеринбургу Дмитрий Яниев отметил, что за первое полугодие 2021 года злоумышленники дистанционными способами нанесли ущерб свердловчанам на сумму свыше 100 миллионов рублей. Самый крупный перевод мошенникам составил 16 миллионов рублей.

Напомним, в июле 2021 года 46-летний житель Нижнего Тагила перевёл мошенникам более миллиона рублей, оформив для этого кредиты в банках. Когда мужчина понял, что его обманули, он обратился в полицию. Было возбуждено уголовное дело.

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